CBS: Госдеп сократит свой бюджет на $10 млрд в течение пяти лет

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент собирается сократить свой бюджет на $10 млрд в течение пяти лет в рамках реорганизации, проводимой госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на источники в ведомстве.

По их сведениям, дипломаты в пятницу проинформировали о сокращении бюджета сотрудников аппарата комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса США. Целью реорганизации, отметили во внешнеполитическом ведомстве, является "создание корпоративной культуры непрерывного совершенствования, продуктивности и ответственности".

В планы входят упорядочивание политики и рационализация работы подразделений; извлечение максимальной выгоды из оказания помощи иностранным государствам; модернизация компьютерных систем и программного обеспечения. При этом источник телеканала подчеркнул, что его руководство не собирается "передавать функции выдачи американских виз и паспортов в ведение министерства внутренней безопасности, ликвидировать ведомство, предоставлять госсекретарю больше власти и упразднять Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений", как об этом ранее сообщали СМИ.

Телеканал подчеркнул, что дипломатам будет не просто убедить законодателей сократить бюджет ведомства. По данным CBS, для проведения всех мероприятий по реорганизации необходимо получить одобрение Конгресса и Административно-бюджетного управления Белого дома, а в некоторых случаях и изменить законодательство.

Выработанный администрацией президента США Дональда Трампа бюджет на будущий финансовый год предусматривает, в частности, сокращение ассигнований на внешнеполитическую деятельность на 28% и увеличение расходов на оборону на 10%. В рамках этих планов намечается примерно на 9% (около 2,3 тыс. человек) сократить число сотрудников Госдепартамента. Кроме того, нынешнее американское правительство хочет радикальным образом урезать программы оказания иностранной помощи. Ранее Тиллерсон заявлял, что рассчитывает начать реорганизацию вверенного ему ведомства к концу текущего года и существенно реформировать институт спецпосланников и спецпредставителей Соединенных Штатов, сократив ряд соответствующих постов.