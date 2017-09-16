Глава британского МВД: арест в Дувре очень важен для расследования теракта в Лондоне

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Произведенный в субботу в приморском городе Дувр арест 18-летнего молодого человека очень важен для расследования теракта в Лондоне, совершенного в пятницу. Об этом глава британского МВД Эмбер Радд заявила по завершении состоявшегося в субботу под ее председательством заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

"Это очень важный арест. Полиция добилась значительного прогресса в своей работе, однако операция продолжается, и нам следует подождать до тех пор, пока мы не услышим от них дополнительную информацию", - информировала глава ведомства.

Радд добавила, что задержанный в Дувре будет позднее доставлен в полицейский участок в Лондоне. Власти сейчас пытаются установить, мог ли арестованный юноша собственноручно собрать то взрывное устройство, которое сработало в метро. Она также сказала, что еще рано говорить о том, был ли исполнитель теракта ранее известен британским властям.

Министр подтвердила, что введенный в пятницу наивысший - критический - уровень террористической угрозы пока не отменен, и предупредила население о необходимости в нынешней ситуации сохранять бдительность.

Скотленд-Ярд ранее провел обыск по одному из адресов в городке Санбери-он-Темз, который входит в городскую агломерацию Лондона. Полиция уже информировала, что эти следственные мероприятия напрямую связаны с арестом в Дувре.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство, спрятанное в обычном ведре, сдетонировало не полностью. В результате инцидента, согласно последним данным, пострадали 30 человек.