Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава британского МВД: арест в Дувре очень важен для расследования теракта в Лондоне

Международная панорама
16 сентября, 20:17 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, сентября. /ТАСС

По словам Эмбер Радд, полиция добилась значительного прогресса в своей работе, однако операция продолжается

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Произведенный в субботу в приморском городе Дувр арест 18-летнего молодого человека очень важен для расследования теракта в Лондоне, совершенного в пятницу. Об этом глава британского МВД Эмбер Радд заявила по завершении состоявшегося в субботу под ее председательством заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

"Это очень важный арест. Полиция добилась значительного прогресса в своей работе, однако операция продолжается, и нам следует подождать до тех пор, пока мы не услышим от них дополнительную информацию", - информировала глава ведомства.

Читайте также новости по теме:
Взрыв в лондонском метро
© EPA-EFE/WILL OLIVER

Очередной теракт может быть неизбежен: Великобритания на осадном положении

ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метро

После теракта в лондонском метро медицинская помощь потребовалась 29 пассажирам

Радд добавила, что задержанный в Дувре будет позднее доставлен в полицейский участок в Лондоне. Власти сейчас пытаются установить, мог ли арестованный юноша собственноручно собрать то взрывное устройство, которое сработало в метро. Она также сказала, что еще рано говорить о том, был ли исполнитель теракта ранее известен британским властям.

Министр подтвердила, что введенный в пятницу наивысший - критический - уровень террористической угрозы пока не отменен, и предупредила население о необходимости в нынешней ситуации сохранять бдительность.

Скотленд-Ярд ранее провел обыск по одному из адресов в городке Санбери-он-Темз, который входит в городскую агломерацию Лондона. Полиция уже информировала, что эти следственные мероприятия напрямую связаны с арестом в Дувре.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство, спрятанное в обычном ведре, сдетонировало не полностью. В результате инцидента, согласно последним данным, пострадали 30 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв в лондонском метро
Персоны
Радд, Эмбер
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Учебно-боевой самолет Як-130. Досье
2
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
3
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
4
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
5
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
6
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
7
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама