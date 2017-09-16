Пентагон утверждает, что в результате авиаудара ВКС РФ пострадали сирийские оппозиционеры

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что бойцы поддерживаемых США и их союзниками отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС) пострадали в результате авиаудара российских ВКС.

"Примерно в 12:30 по Гринвичу (15:30 мск) 16 сентября российские силы поразили цель к востоку от реки Евфрат в Сирии около Дейр-эз-Зора, из-за чего пострадали силы партнеров коалиции", - говорится в сообщении для печати, обнародованном в субботу штабом военной операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

В заявлении утверждается, что российская сторона знала о расположении в этом районе СДС и советников из коалиции. "В результате авиаудара пострадали несколько бойцов СДС, они получили медицинскую помощь", - отметили в штабе, добавив, что представители коалиции не пострадали.

Командующий коалиционными силами, участвующими в операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") против ИГ, американский генерал-лейтенант Пол Фанк указал, что канал связи между военными США и России для снижения конфликтного потенциала в небе над Сирией "продолжает работать круглосуточно".

"Мы прикладываем все наши усилия, чтобы предотвратить ненужную эскалацию [напряженности] среди сил, которые считают ИГ нашим общим врагом", - отметил он.

При этом в коалиции подчеркнули, что "всегда сохраняют за собой право на самооборону".

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг данные об атаке ВКС РФ на позиции СДС. "Это невозможно. Зачем нам их бомбить?" - заявил Конашенков агентству AFP.