Британская полиция частично эвакуировала людей из дуврского порта

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция графства Кент (Англия) в субботу частично эвакуировала людей с территории морского порта города Дувр в рамках антитеррористической операции по расследованию взрыва в лондонском метро. Об этом сообщил старший национальный координатор деятельности контртеррористической полиции Нил Базу.

"Офицеры полиции графства Кент были вынуждены частично эвакуировать дуврский порт в районе 11:40 (13:40 мск) этим утром. И это дало им возможность провести обыски в качестве предупредительной меры. Теперь эта работа завершена", - информировал сотрудник Скотленд-Ярда в заявлении для прессы, показанном в эфире телеканала Sky News.

Несколькими часами ранее в этом же порту было произведено первое задержание по делу о взрыве, которое глава МВД Эмбер Радд назвала "очень важным" для расследования теракта в Лондоне. Базу в связи с этим сообщил: "Примерно в 07:50 (09:50 мск) офицеры местной полиции в Кенте арестовали 18-летнего мужчину в зоне отправки [пассажиров] дуврского порта. Он был задержан по подозрению в совершении, подготовке или в подстрекательстве к совершению теракта".

По словам Базу, полиция в данный момент не собирается делать поспешных выводов в отношении того, действовал ли задержанный в одиночку или же существовали и другие лица, причастные к совершению теракта в метро.