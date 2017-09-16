Йылдырым: референдум о независимости Иракского Курдистана угрожает нацбезопасности Турции

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АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Референдум о независимости Иракского Курдистана угрожает национальной безопасности Турции. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Бинали Йылдырым.
"Запланированный руководством Иракского Курдистана референдум о независимости касается национальной безопасности нашей страны, - подчеркнул он. - И никто не должен сомневаться, что мы предпримем все самые необходимые шаги в этой связи".
Накануне турецкий президент Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу A Haber, что 22 сентября Турция объявит о мерах в ответ на плебисцит 25 сентября.