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Йылдырым: референдум о независимости Иракского Курдистана угрожает нацбезопасности Турции

Международная панорама
16 сентября, 22:32 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 16, сентября. /ТАСС

Премьер Турции подчеркнул, что в стране предпримут "все необходимые шаги", чтобы защититься от угрозы

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АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Референдум о независимости Иракского Курдистана угрожает национальной безопасности Турции. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Бинали Йылдырым.

"Запланированный руководством Иракского Курдистана референдум о независимости касается национальной безопасности нашей страны, - подчеркнул он. - И никто не должен сомневаться, что мы предпримем все самые необходимые шаги в этой связи".

Накануне турецкий президент Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу A Haber, что 22 сентября Турция объявит о мерах в ответ на плебисцит 25 сентября.

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Персоны
Йылдырым, Бинали Эрдоган, Реджеп Тайип
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