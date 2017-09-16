Жертвами боев по освобождению Мосула от ИГ стали до 1,2 тыс. мирных жителей

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. До 1,2 тыс. гражданских погибли в результате боев по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в субботу премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в интервью агентству Associated Press.

Премьер заявил, что цифра погибших среди мирного населения в результате девятимесячных боев за Мосул составляет "от 970 до 1 тыс. 260 гражданских". "Мы пытались сделать все от нас зависящее, чтобы защитить гражданских, поэтому наши силы безопасности заплатили очень высокую цену", - сказал аль-Абади, отметив, что число погибших военнослужащих более чем в два раза превысило число жертв среди мирных жителей.

Премьер-министр также отверг утверждения правозащитников, согласно которым во время взятия Мосула имели место систематические нарушения прав человека со стороны иракских военнослужащих по отношению к подозреваемым в причастности к ИГ. По словам аль-Абади, имели место отдельные случаи, и виновные понесли наказания. "Нет никаких свидетельств, что речь идет о систематическом нарушении прав человека", - указал он.

О полной победе над боевиками ИГ в Мосуле, более трех лет удерживаемого террористами, власти Ирака объявили в июле этого года.

Правозащитная организация Amnesty International впоследствии заявила, что бои за контроль над западными районами Мосула обернулись огромными потерями среди мирных жителей, ответственность за которые несет не только ИГ, но и правительственные войска Ирака вместе с силами возглавляемой США международной коалиции. По утверждению организации, несмотря на то, что в западных кварталах города наблюдалось избыточное средоточие мирных жителей, иракские и коалиционные силы не изменили своей тактики массированных обстрелов жилых кварталов, находившихся под контролем ИГ.