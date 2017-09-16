Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жертвами боев по освобождению Мосула от ИГ стали до 1,2 тыс. мирных жителей

Международная панорама
16 сентября, 23:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, сентября. /ТАСС

Премьер Ирака Хейдар аль-Абади добавил, что военнослужащих погибло в два раза больше

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. До 1,2 тыс. гражданских погибли в результате боев по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в субботу премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в интервью агентству Associated Press.

Смотрите также
Авиация наносит удары по позициям ИГ в Мосуле

Мосул: хроника освобождения от "Исламского государства"

Премьер заявил, что цифра погибших среди мирного населения в результате девятимесячных боев за Мосул составляет "от 970 до 1 тыс. 260 гражданских". "Мы пытались сделать все от нас зависящее, чтобы защитить гражданских, поэтому наши силы безопасности заплатили очень высокую цену", - сказал аль-Абади, отметив, что число погибших военнослужащих более чем в два раза превысило число жертв среди мирных жителей.

Премьер-министр также отверг утверждения правозащитников, согласно которым во время взятия Мосула имели место систематические нарушения прав человека со стороны иракских военнослужащих по отношению к подозреваемым в причастности к ИГ. По словам аль-Абади, имели место отдельные случаи, и виновные понесли наказания. "Нет никаких свидетельств, что речь идет о систематическом нарушении прав человека", - указал он.

О полной победе над боевиками ИГ в Мосуле, более трех лет удерживаемого террористами, власти Ирака объявили в июле этого года.

Правозащитная организация Amnesty International впоследствии заявила, что бои за контроль над западными районами Мосула обернулись огромными потерями среди мирных жителей, ответственность за которые несет не только ИГ, но и правительственные войска Ирака вместе с силами возглавляемой США международной коалиции. По утверждению организации, несмотря на то, что в западных кварталах города наблюдалось избыточное средоточие мирных жителей, иракские и коалиционные силы не изменили своей тактики массированных обстрелов жилых кварталов, находившихся под контролем ИГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Абади, Хейдар, аль-
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
2
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
3
Пентагон утверждает, что в результате авиаудара ВКС РФ пострадали сирийские оппозиционеры
4
Праворадикалы штурмуют мэрию Одессы, требуя встречи с градоначальником
5
СМИ: в США водитель въехал в толпу зрителей на автошоу
6
Глава Минкомсвязи предположил, что продукты Касперского мешают работе спецслужб США
7
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама