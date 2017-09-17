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ХАМАС распускает правительство в Газе и готовится к межпалестинским переговорам

Международная панорама
17 сентября, 8:48 UTC+3 КАИР КАИР 17, сентября. /ТАСС

В заявлении ХАМАС также отмечается готовность разрешить правительству национального единства выполнять свои полномочия в прибрежном анклаве и провести всеобщие выборы

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КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа палестинское движение ХАМАС объявило о начале подготовки к переговорам с противоборствующим движением ФАТХ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Исламского движения сопротивления, передает телеканал Al Arabiya.

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В нем, в частности, отмечается готовность "распустить управляющую администрацию, разрешить правительству национального единства выполнять свои полномочия в прибрежном анклаве, провести всеобщие выборы и начать подготовку к прямым переговорам с ФАТХ".

На минувшей неделе в Каире прошли переговоры контролирующих сектор Газа исламистов с представителями египетского руководства, в том числе шефом Управления общей разведки АРЕ Халедом Фаузи, которые были посвящены обсуждению перспектив межпалестинского урегулирования. В конце недели в египетскую столицу прибыла делегация палестинского движения ФАТХ.

Руководство ХАМАС выразило готовность без промедления организовать в столице Египта встречу с ФАТХ с целью заключения двустороннего соглашения и выработки механизмов его исполнения и выполнить требования фатховцев, среди которых - незамедлительный роспуск административного комитета, управляющего Газой, активизация деятельности правительства национального согласия в секторе и проведение парламентских и президентских выборов. Исламисты также предложили провести в Каире расширенную конференцию всех палестинских фракций, на которой будет сформировано правительство национального единства, имеющее полномочия как в Газе, так и на Западном берегу реки Иордан.

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После силового захвата ХАМАС сектора в июле 2007 года палестинская автономия оказалась расколотой на две части - на прибрежный анклав под руководством исламистов и Западный берег во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса. С тех пор отношения между враждующими фракциями оставались крайне напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет не принесли ощутимых результатов.

В апреле 2014 года ХАМАС и ФАТХ удалось договориться о новых принципах национального примирения. Сформированный после этого кабинет нацсогласия принес присягу, однако позднее из-за вновь возникших разногласий между двумя движениями он так и не смог приступить к работе в Газе в полном объеме.

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Персоны
Аббас, Махмуд
Темы
Палестино-израильский конфликт
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