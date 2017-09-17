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Южная Корея и США договорились усилить давление на КНДР

Международная панорама
17 сентября, 9:30 UTC+3 ТАСС

В администрации президента Республики Корея отметили, что КНДР должна понять, что "дальнейшие провокации с ее стороны приведут к углублению дипломатической изоляции и усилению экономического давления"

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ТАСС, 17 сентября. Президенты Республики Корея (РК) и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого договорились усилить давление на КНДР в ответ на недавнее испытание баллистической ракеты. Об этом сообщил журналистам официальный представитель администрации президента РК Пак Су Хён.

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"Два лидера договорились усилить сотрудничество и представить более жесткие и эффективные санкции в отношении Северной Кореи, чтобы было понятно, что дальнейшие провокации с ее стороны приведут к углублению дипломатической изоляции и усилению экономического давления", - привело его слова агентство Reuters. Пак Су Хён отметил, что президенты жестко осудили недавнее испытание КНДР баллистической ракеты и договорились, что обе страны будут тесно сотрудничать с другими государствами в целях применения последних санкций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как СБ ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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