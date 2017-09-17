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Представитель ЛНР: Волкер выразил мечты Порошенко о подчинении Донбасса руками миротворцев

Международная панорама
17 сентября, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

В ответ на заявление спецпредставителя Госдепа о необходимости введения миротворцев на российскую границу Родион Мирошник сказал, что "защищать жителей Донбасса нужно от обстрелов со стороны ВСУ"

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, заявив о необходимости введения миротворцев на российскую границу, выразил мечты киевских властей использовать контингент ООН для установления контроля над Донбассом. Об этом ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Волкер в Киеве озвучил мечты Порошенко, его стремление чужими руками подчинить себе Донбасс и расправиться с его жителями, не принявшими госпереворот в Киеве и восставшими против карательной операции под названием "АТО", - сказал он.

По словам Мирошника, предложение Москвы разместить миротворцев на линии соприкосновения "логично, потому, что именно там продолжаются перестрелки и гибнут люди".

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"Именно там уже год на согласованных участках украинская сторона не может отвести свои вооруженные формирования, и продолжаются перестрелки, именно от линии соприкосновения в течение трех лет после подписания соответствующих документов Киев никак не может отвести тяжелое вооружение, которое там регулярно фиксируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, именно там международные наблюдатели никак не могут обеспечить круглосуточный мониторинг, отвечающий на вопрос, какая из сторон конфликта срывает достигнутые договоренности о "режиме тишины". Это все происходит на линии соприкосновения, а не на границе с Россией, куда так стремятся направить миротворцев киевские руководители", - подчеркнул представитель ЛНР.

Мирошник уверен, что "защищать жителей Донбасса нужно от обстрелов со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) и нацбатов, от действий украинских ДРГ (диверсионно- разведывательных групп) Украины, от экономической блокады, от отключений воды и электроэнергии". "Все эти угрозы идут с так называемой "территории, контролируемой правительством Украины". С территории РФ нам ничего не угрожает!" - заявил он.

Представительство РФ в ООН по поручению президента России Владимира Путина 5 сентября направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Путин подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Сразу после этого Киев заявил, что формат миротворческой миссии в Донбассе, предложенный президентом РФ, не устраивает Украину, которая настаивает на размещении миротворческих сил на российско-украинской границе.

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