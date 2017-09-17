Полиция задержала второго подозреваемого в связи с терактом в Лондоне

ТАСС, 17 сентября. Лондонская полиция задержала второго подозреваемого в связи с совершенным в пятницу терактом на станции столичного метрополитена Parsons Green. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Скотленд-Ярда.

"21-летний мужчина задержан в районе Хаунслоу (западная часть Лондона - прим. ТАСС) в 23:50 по местному времени (01:00 воскресенья мск - прим. ТАСС) в субботу, 16 сентября. Его доставили в полицейское отделение на юге Лондона, где он находится под стражей", - говорится в заявлении полиции.

Ранее в субботу в связи с терактом в метро полиция английского графства Кент задержала в приморском городе Дувр 18-летнего молодого человека.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. В результате инцидента, согласно последним данным, приведенным в сегодняшнем заявлении Скотленд-Ярда, пострадали 30 человек (до этого фигурировала цифра 29). У большинства из них выявлены ожоги лица, верхних и нижних конечностей.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". По сведениям газеты The Times, бомба, использованная при совершении пятничного теракта, была начинена гвоздями и инициирующей взрывчаткой под названием "Мать сатаны".