Полиция задержала второго подозреваемого в связи с терактом в Лондоне

Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП под КрасноярскомПроисшествия 17 сентября, 11:41
Матвиенко: мировое спортивное сообщество должно запретить политические игры вокруг спортаСпорт 17 сентября, 11:28
Матвиенко считает ущербным призыв 17 антидопинговых агентств не допустить РФ на Игры-2018Спорт 17 сентября, 11:21
При своих: Головкин не смог победить Альвареса, но защитил титулыСпорт 17 сентября, 11:18
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логикиПолитика 17 сентября, 11:16
Меркель заявила, что в политике, как в футболе, - каждый хочет получить своеМеждународная панорама 17 сентября, 11:10
FIBA: российская заявка на проведение Кубка мира по баскетболу имеет шансы на победуСпорт 17 сентября, 11:09
Тренер российских баскетболистов Базаревич считает, что у испанцев есть слабые местаСпорт 17 сентября, 10:48
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критикеСпорт 17 сентября, 10:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 сентября. Лондонская полиция задержала второго подозреваемого в связи с совершенным в пятницу терактом на станции столичного метрополитена Parsons Green. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Скотленд-Ярда.
"21-летний мужчина задержан в районе Хаунслоу (западная часть Лондона - прим. ТАСС) в 23:50 по местному времени (01:00 воскресенья мск - прим. ТАСС) в субботу, 16 сентября. Его доставили в полицейское отделение на юге Лондона, где он находится под стражей", - говорится в заявлении полиции.
Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. В результате инцидента, согласно последним данным, приведенным в сегодняшнем заявлении Скотленд-Ярда, пострадали 30 человек (до этого фигурировала цифра 29). У большинства из них выявлены ожоги лица, верхних и нижних конечностей.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". По сведениям газеты The Times, бомба, использованная при совершении пятничного теракта, была начинена гвоздями и инициирующей взрывчаткой под названием "Мать сатаны".