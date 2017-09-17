Додон поблагодарил РФ за взвешенную позицию после провокаций кабмина Молдавии

АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил руководство РФ за взвешенную позицию, которую заняла Москва после провокационных действий, которые предприняло правительство этой страны в отношении российских официальных лиц и дипломатов. Такое заявление он сделал в воскресенье на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Ашхабаде, где оба политика принимают участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В начале августа правительство Молдавии объявило персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура, такая мера принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан". Рогозин является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также спецпредставителем президента РФ по Приднестровью. Кроме того, в конце мая этого года из страны были высланы пятеро российских дипломатов.

"Было очень много хорошего (с момента последней встречи с Матвиенко в январе - прим. ТАСС) для наших граждан, для наших экспортеров, были некоторые очень неприятные вещи, которые произошли впервые за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Додон. "Хочу поблагодарить в вашем лице руководство РФ за то, что несмотря на все провокации, которые делают некоторые партии, которые пока еще контролируют парламентское большинство и правительство, Российская Федерация последовательно показывает свою открытость и поддержку молдавского народа", - подчеркнул он.

В связи с этим Додон напомнил об объявлении в Молдавии персона нон грата пяти российских дипломатов. "Такого не было в наших двусторонних отношениях никогда, уверен, что подавляющее большинство граждан республики с этим не согласно - так, как не согласен президент, которому народ оказал доверие на выборах прошлого года", - продолжил он. "Несмотря на все это, руководство РФ очень мудро и взвешенно подходит ко всем этим процессам, - обратил внимание политик. - Я очень рад, что не было принято решение, которое бы ухудшило состояние наших экономических связей".

В ответ Матвиенко напомнила, что просьба об этом исходила непосредственно от Додона. "Вы обратились с такой просьбой, естественно, руководство России прислушалось к ней, понимая, что она абсолютно правильная", - сказала она.

Партнерство РФ и Молдовы

Додон также отметил, что за прошедшие девять месяцев увеличился экспорт молдавских товаров "по большинству позиций, которые интересны и российским покупателям, и молдавским производителям". "У нас практически в два раза выросли поставки вина, в три раза выросли поставки овощей и фруктов, - сообщил он. - Около 100 тысяч наших граждан получили либо амнистию, либо легализацию, для нас это очень важно". "Не случайно более 65% населения Молдовы считают Россию дружественным государством, несмотря на то, что происходит в последние месяцы", - отметил Додон.

"То, что произошло, и то, что происходит с некоторыми заявлениями, - это повестка дня конкретной политической партии, ни в коем случае нельзя воспринимать это как позицию Молдовы", - сказал президент страны. "Это позиция политической партии, которая обанкротилась в предпочтениях населения Молдовы, и для того, чтобы понравиться своим западным кураторам и влиться в новую конфронтацию между Западом и Востоком, делает такие заявления и некоторые акции", - считает он.

"Но это ненадолго. Нам удалось за это время существенно укрепить позиции и доверие к институту президента, которого не было в последние восемь лет", - заявил Додон. По его словам, в настоящее время институту президента в Молдавии доверяют более 60% населения. "Нам существенно удалось укрепить позиции пропрезидентской партии социалистов, и мы уверенно идем к парламентским выборам, которые состоятся в следующем году", - добавил он.

В связи с этим Додон выразил надежду, что в следующем году "будет сформирована единая позиция в парламенте, в правительстве и у президента, и появится промолдавское - не проевропейское, не провосточное, а промолдавское парламентское большинство, которое будет исходить из национальных интересов". "А в наших национальных интересах - стратегическое партнерство с РФ", - подчеркнул он.