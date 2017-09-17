Меркель заявила, что в политике, как в футболе, - каждый хочет получить свое

БЕРЛИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в политике, как в футболе, любезности не помогают, но каждый хочет добиться своего. Об этом она заявила в интервью газете Bild am Sonntag. Меркель ответила на вопросы бывшего капитана сборной Германии по футболу Филиппа Лама в рамках серии "Звезды встречаются с ведущими политиками".

"Это как в футболе: ваш оппонент в дортмундской "Боруссии" может быть милым человеком. Но когда "Бавария" играет с "Боруссией", любезность не помогает - по справедливости и согласно правилам, но я хочу получить свою долю", - отметила канцлер. "Тогда речь идет о принятии во внимание интересов", - добавила Меркель.

Она призналась, что совершенно новыми для нее ситуациями были последнее обострение конфликта вокруг КНДР и миграционный кризис 2015 года. "Возьмем к примеру нечто, что меня в настоящий момент особенно волнует, - КНДР и ее ядерные испытания, - сказала Меркель. - Совершенно ясно, что мы стремимся к дипломатическому решению. Но что должно стать отправной точкой? Как здесь продвинуться? С кем говорить? И два года назад, когда прибыло много беженцев, возникла ситуация, к которой я не могла надлежащим образом подготовиться".

Меркель указала на то, что одной из особенностей политики является то, "что утром идешь в Ведомство канцлера и точно не знаешь, что может произойти до вечера и на что нужно реагировать".

В области физики много не говорят

Лам спросил Меркель, сколько в ней осталось физика (Меркель защитила диссертацию в этой области). "В начале своей политической карьеры я не могла произносить долгие речи, - рассказала канцлер. - В физике говорят не так много, а если и делают, то небольшие доклады. Мне было очень непривычно, что в политике нужно помногу повторять многие вещи". "Сегодня я несколько ужасаюсь тому, как долго я говорю", - призналась глава правительства.

Отвечая на вопрос, есть ли у нее возможность хоть на какое-то время полностью отключиться, Меркель сказала, что "это невозможно". "Я канцлер и всегда на службе. Когда в мире что-либо происходит, то совершенно безразлично, где я нахожусь, суббота ли это или середина ночи, я должна быть готова действовать", - подчеркнула канцлер, сообщив, что ей однажды пришлось говорить по телефону в горной хижине, куда она из последних сил добралась.

Тем не менее, Меркель отметила, что ходит в магазин и любит по вечерам в субботу готовить. "Селфи я в супермаркете больше не делаю из-за неприятного опыта - это все настолько взбаламутило, что в конечном итоге у меня в корзинке оказались не те продукты", - добавила канцлер Германии.