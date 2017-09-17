Генсек ООН полагает, что у Аун Сан Су Чжи есть последний шанс прекратить насилие в Мьянме

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что у государственного советника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая фактически является политическим лидером страны, есть последний шанс положить конец конфликту буддистского большинства и мусульманского меньшинства на территории штата Ракхайн. Об этом Гутерриш заявил в опубликованном в воскресенье интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, в котором он высказался по поводу возможности повлиять на конфликт лауреата Нобелевской премии мира.

"У нее [Аун Сан Су Чжи] есть последний шанс, чтобы сделать это, - сказал Гутерриш. - Если она не изменит ситуацию сейчас, то тогда, я думаю, что трагедия будет абсолютно ужасной и, к сожалению, в этом случае я не считаю, что ее можно будет изменить в будущем".

При этом глава всемирной организации признал, что Аун Сан Су Чжи подвергается сильному давлению со стороны военных, которые продолжают играть важную роль в управлении небольшим государством в Юго-Восточной Азии. "Военные продолжают заправлять всем, и это сложная ситуация. Мне ясно, что есть давление со стороны военных, чтобы на местах делалось то, что делается. Я хотел бы надеяться, что в этой ситуации лидер страны смог бы остановить это и изменить ситуацию", - сказал Гутерриш.

Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи подверглась критике со стороны мирового сообщества после обострения ситуации в мьянманском штате Ракхайн, где в результате вспышки насилия в конце августа погибли более 400 человек. Около 300 тысяч представителей народности рохинджа, проживающих в Ракхайне, были вынуждены бежать в Бангладеш. Она уже отказалась от участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Причины отмены уже запланированной поездки не называются.

Ранее Аун Сан Су Чжи сообщила о "массовой дезинформации" относительно событий в республике. По ее словам, мировые СМИ растиражировали "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".