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Трое детей погибли в Йемене в результате обстрела жилых районов

Международная панорама
17 сентября, 13:24 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 17, сентября. /ТАСС

Международный комитет Красного Креста вновь потребовал от сторон конфликта принять все возможные меры для защиты гражданского населения и объектов

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ЖЕНЕВА, 17 сентября. /ТАСС/. Трое детей погибли и девять получили ранения в результате обстрела жилых кварталов в провинции Таиз в Йемене 15 сентября. Сообщивший об этом в воскресенье Международный комитет Красного Креста (МККК) вновь потребовал от сторон конфликта принять все возможные меры для защиты гражданского населения и объектов.

В сообщении женевской штаб-квартиры гуманитарной организации говорится, что в пятницу, "во время атаки трое детей погибли и девять получили серьезные ранения". По имеющимся у МККК сведениям, это произошло в результате артиллерийского обстрела жилых районов Шаб-аль-Дубба и Сук-ас-Самиль. Двое детей, согласно поступившим сообщениям, были убиты, когда играли в футбол.

"Мы не можем закрывать глаза на растущее число убитых и раненых среди гражданских лиц в результате беспорядочных атак в ходе йеменского конфликта. Слишком часто за последние месяцы мирные жители - женщины, мужчины и дети становились жертвами артиллерийских обстрелов и бомб", - заявил региональный директор МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини.

"Мы призываем все воюющие стороны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы не наносить вреда гражданскому населению", - подчеркнул он, добавив, что случившееся в пятницу в Йемене, является очередным напоминанием об "огромных страданиях гражданского населения" в этой стране.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

По состоянию на 30 августа текущего года, представителями ООН документально зафиксирована гибель в результате вооруженного конфликта 5144 гражданских лиц, 8749 мирных жителей получили ранения. Согласно оценкам, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек. 7 млн жителей Йемена находятся на пороге голода, а 2 млн детей страдают от недоедания.

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