Порошенко ввел в действие решение СНБО об увеличении военного бюджета почти на $1 млрд

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об увеличении военного бюджета на следующий год до 165,37 млрд гривен (около $6,4 млрд) против 138 млрд гривен ($5,3 млрд) в 2017 году. Об этом в воскресенье сообщила пресс- служба главы украинского государства.

"Глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО. Контроль за его выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, СНБО поручил правительству предусмотреть в законе о бюджете на следующий год военные расходы Украины в объеме не менее 5% от ВВП. "При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 165 372,3 млн гривен (около $6,4 млрд), в том числе не менее 158 997,3 млн гривен ($6,1 млрд) - из общего фонда государственного бюджета Украины, 6 375,0 млн гривен ($245 млн) - из специального фонда государственного бюджета Украины", - уточнили в администрации президента.

Как ранее отметил Турчинов, приоритетным направлением бюджетного финансирования определено создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения.

В бюджете Украины на 2017 год было выделено 129 млрд гривен на сферу безопасности и обороны. В июле в него внесли изменения и добавили силовикам 9 млрд гривен. В 2016 расходы на оборону составили 113 млрд гривен.