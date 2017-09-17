AFP: власти Кувейта дали послу КНДР один месяц, чтобы покинуть эмират

ТАСС, 17 сентября. Посол КНДР в Кувейте должен покинуть эмират по истечению отведенного месяца. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на кувейтского дипломата.

По его информации, было также принято решение прекратить выдачу виз гражданам КНДР. Агентство отмечает, что данное заявление было сделано после переговоров эмира Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом с президентом США Дональдом Трампом.

15 сентября Совбез всемирной организации провел экстренное совещание в связи с очередным ракетным испытанием, проведенным КНДР спустя четыре дня после принятия резолюции 2375, которая предусматривает ужесточение санкций против Пхеньяна. По итогам дискуссии было принято заявление, в котором осуждались провокационные действия северокорейского руководства, а также говорилось о необходимости полного соблюдения рестрикций, действующих в отношении страны.