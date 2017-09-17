Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: власти Кувейта дали послу КНДР один месяц, чтобы покинуть эмират

Международная панорама
17 сентября, 14:21 UTC+3 ТАСС

По данным агентства, было также принято решение прекратить выдачу виз гражданам КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 сентября. Посол КНДР в Кувейте должен покинуть эмират по истечению отведенного месяца. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на кувейтского дипломата.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

По его информации, было также принято решение прекратить выдачу виз гражданам КНДР. Агентство отмечает, что данное заявление было сделано после переговоров эмира Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом с президентом США Дональдом Трампом.

15 сентября Совбез всемирной организации провел экстренное совещание в связи с очередным ракетным испытанием, проведенным КНДР спустя четыре дня после принятия резолюции 2375, которая предусматривает ужесточение санкций против Пхеньяна. По итогам дискуссии было принято заявление, в котором осуждались провокационные действия северокорейского руководства, а также говорилось о необходимости полного соблюдения рестрикций, действующих в отношении страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Кувейт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварии
2
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП под Красноярском
3
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
4
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
5
СМИ: смертники ИГ атаковали базу огневой поддержки США на севере Ирака
6
Операция по доставке в Дейр-эз-Зор гуманитарной помощи по воздуху завершена
7
Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама