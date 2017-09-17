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Операция по доставке в Дейр-эз-Зор гуманитарной помощи по воздуху завершена

Международная панорама
17 сентября, 14:26 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 17, сентября. /ТАСС

Сообщается, что в воскресенье всемирная продовольственная программа впервые с мая 2014 года привезла в город гуманитарную помощь наземным транспортом

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© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЖЕНЕВА, 17 сентября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о завершении проводившейся с апреля прошлого года операции по доставке в Дейр-эз-Зор гуманитарных грузов по воздуху, так как город деблокирован и снабжение отныне осуществляется автотранспортом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье в Женеве заявлении гуманитарной организации.

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Сообщается, что в воскресенье ВПП впервые с мая 2014 года привезла в Дейр-эз-Зор гуманитарную помощь наземным транспортом. В город прибыли пять грузовиков с мукой для 70 тысяч нуждающихся горожан. "Мука, которая была доставлена сегодня, станет дополнением к продовольственным наборам, предоставленным ранее другими гуманитарными организациями", - подчеркивается в заявлении.

"С возобновлением доставки гуманитарной помощи по дорогам ВПП прекратила свою операцию по сбрасыванию грузов с самолетов", - указывает организация. Оно напоминает, что такие полеты осуществлялись пять раз в неделю, и всего их предпринято 309 с апреля прошлого года. Как подчеркивает ВПП, сброс контейнеров с гуманитарной помощью с самолетов "всегда является крайним средством, поскольку доступ по земле - более простой и менее дорогостоящий способ доставки продовольствия".

Возобновление доставки помощи в Дейр-эз-Зор посредством автотранспорта позволит ежегодно экономить примерно $37 млн, и на эти средства может быть оказана помощь дополнительно 200 тысячам человек, заявил представитель ВПП в Сирии Джейкоб Керн. "Тот факт, что до Дейр-эз-Зора можно добраться наземным путем - этот прорыв, который позволит иметь более устойчивый гуманитарный доступ к тысячам людей, находившимся в ловушке более трех лет", - пояснил он. Керн поблагодарил за "великодушие" доноров ВПП, чья поддержка дала возможность осуществлять в течение полутора лет воздушную операцию в Дейр-эз-Зоре.

Помощь ООН и Красного Креста

14 сентября в Дейр-эз-Зор впервые после деблокирования город была доставлена гуманитарная помощь по линии ООН. "Гуманитарные грузы ООН доставлены в Дейр-эз-Зор, где в поддержке срочно нуждаются 93,5 тысячи человек", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

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В город, три года находившийся в окружении боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ранее в сентябре прибыли пять грузовиков, они привезли со складов в Хомсе муку, консервы, детскую одежду, матрасы, одеяла для примерно 15 тысяч семей.

В свою очередь, официальный представитель Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк сообщила ТАСС, что транспортная колонна из 42 грузовиков 8 сентября доставила в Дейр-эз-Зор продовольствие и лекарства. Эта операция была проведена сирийским Обществом Красного Полумесяца. Продовольствие и лекарства были предоставлены МККК и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Как отметили в женевской штаб-квартире МККК, 11 сентября в Дейр-эз-Зор были направлены также материалы и оборудование для обеспечения водоснабжения, в том числе 19 пластиковых емкостей для воды. 14 сентября в город прибыли еще четыре грузовика с гуманитарными грузами.

Деблокирование Дейр-эз-Зора

5 сентября стало известно, что сирийские войска при авиационной поддержке ВКС России прорвали оборону террористов ИГ и деблокировали Дейр-эз-Зор. В российском военном ведомстве тогда уточнили, что отряды правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов города, занятых боевиками.

6 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон экстренно направил в город продукты питания и предметы первой необходимости. 7 сентября в Минобороны РФ сообщили, что в Дейр-эз-Зор отправился еще один гуманитарный конвой с бутилированной водой, медикаментами, мобильными генераторами и предметами первой необходимости. Всего со времени деблокирования города российские военные доставили более 10 тонн гуманитарной помощи.

8 сентября глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил руководителю Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру письмо, в котором призвал срочно увеличить объем гуманитарной помощи для Сирии.

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