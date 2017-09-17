Хаменеи: Иран ответит на любое "неверное движение" в отношении ядерной сделки

ТАСС, 17 сентября. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран ответит на любое "неверное движение" по заключенному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщило в воскресенье агентство Tasnim.

"Иранская нация стоит твердо, и любое неправильное движение со стороны деспотического режима в отношении СВПД натолкнется на реакцию Исламской Республики", - сказал Хаменеи.

14 сентября президент США Дональд Трамп вновь обвинил Иран в нарушении "духа сделки" по его ядерной программе. "Я скажу одно: сделка по Ирану - одна из худших сделок, которые я когда-либо видел. Иран продолжает весьма жестоко нарушать дух соглашения. Мы не собираемся терпеть то, чем они занимаются", - отметил он.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.