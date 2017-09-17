Хаменеи: Иран ответит на любое "неверное движение" в отношении ядерной сделки

Эксперт: арбитр не должен был удалять футболиста "Тосно" Шахова в матче со "Спартаком"Спорт 17 сентября, 14:28
Операция по доставке в Дейр-эз-Зор гуманитарной помощи по воздуху завершенаМеждународная панорама 17 сентября, 14:26
Гомельский: выбор игроков в сборную России по баскетболу перед ОИ-2020 должен быть ширеСпорт 17 сентября, 14:10
СМИ: сурдопереводчик на пресс-конференции по "Ирме" предупредил о "пицце" и "монстрах"Общество 17 сентября, 13:10
Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозицииАрмия и ОПК 17 сентября, 13:09
Митинг в защиту животных в Омске собрал около 300 человекОбщество 17 сентября, 13:02
Мелесек Тсегайе Бейене из Эфиопии победила на Пекинском марафонеСпорт 17 сентября, 12:56
"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 17 сентября, 12:55
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварииСпорт 17 сентября, 12:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 сентября. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран ответит на любое "неверное движение" по заключенному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщило в воскресенье агентство Tasnim.
"Иранская нация стоит твердо, и любое неправильное движение со стороны деспотического режима в отношении СВПД натолкнется на реакцию Исламской Республики", - сказал Хаменеи.
14 сентября президент США Дональд Трамп вновь обвинил Иран в нарушении "духа сделки" по его ядерной программе. "Я скажу одно: сделка по Ирану - одна из худших сделок, которые я когда-либо видел. Иран продолжает весьма жестоко нарушать дух соглашения. Мы не собираемся терпеть то, чем они занимаются", - отметил он.
Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.