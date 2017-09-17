Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семь человек погибли при взрыве в Пакистане

Международная панорама
17 сентября, 14:57 UTC+3 ТАСС

Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало в тот момент, когда проезжал автомобиль сил безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 сентября. По меньшей мере семь человек, в том числе пять бойцов сил безопасности, погибли в результате взрыва в воскресенье на северо-западе Пакистана. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, инцидент произошел в районе Баджаур (Территория племен федерального управления). Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало в тот момент, когда проезжал автомобиль сил безопасности. Среди погибших чиновник местного правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Пакистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
2
Каррера назвал недопустимой игру футболистов "Спартака" в концовке матча с "Тосно"
3
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
4
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
5
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
6
В Омске начался митинг за достойные зарплаты и в защиту прав дольщиков
7
Эксперт: арбитр не должен был удалять футболиста "Тосно" Шахова в матче со "Спартаком"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама