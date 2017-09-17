Семь человек погибли при взрыве в Пакистане

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ТАСС, 17 сентября. По меньшей мере семь человек, в том числе пять бойцов сил безопасности, погибли в результате взрыва в воскресенье на северо-западе Пакистана. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
По его информации, инцидент произошел в районе Баджаур (Территория племен федерального управления). Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало в тот момент, когда проезжал автомобиль сил безопасности. Среди погибших чиновник местного правительства.