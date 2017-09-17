Иран пригрозил закрыть границу с курдским регионом в случае его отделения от Ирака

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ТАСС, 17 сентября. Проведение Иракским Курдистаном референдума о независимости и его отделение автоматически отменит все соглашения по безопасности с Ираном и приведет к закрытию границы с регионом. Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, заявил в воскресенье секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
"Мы признаем только те соглашения, которые были подписаны с Багдадом, - указал он. - Отделение курдского региона от Ирака в результате референдума аннулирует все соглашения с ним по безопасности и в военной сфере, а также будет означать закрытие всех пограничных переходов с Ираном".
При этом Шамхани призвал курдские власти откликнуться на инициативы, призванные не допустить эскалации обстановки в регионе. "У курдских официальных лиц еще есть возможность ответить на хорошие инициативы, направленные на обеспечение интересов курдского народа и государства Ирак, а также предотвратить появление тенденций, угрожающих безопасности региона", - подчеркнул он.