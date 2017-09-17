СМИ: президенты Афганистана и США встретятся на полях Генассамблеи ООН

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ТАСС, 17 сентября. Президент Афганистана Ашраф Гани встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии президента Афганистана.
По его информации, лидеры обсудят ситуацию с безопасностью в Афганистане. Предстоящая встреча лидеров двух стран станет первой после объявления Трампом новой стратегии по Афганистану, отмечает Khaama Press.
21 августа Трамп, выступая с обращением к нации на базе Форт-Майер в Арлингтоне, огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Вашингтон отныне не будет сообщать о численности своего воинского контингента в Афганистане и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС теперь будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом.
Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время в Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.
72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генассамблеи придется на следующую неделю. Общеполитическая дискуссия начнется 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН, кроме того, в первый день на трибуну Генассамблеи впервые поднимется президент США, а также лидеры Армении, Афганистана, Бразилии, Израиля, Узбекистана, Франции и других стран. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.