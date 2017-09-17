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Трамп продолжает считать Парижское соглашение по климату "плохой сделкой"

Международная панорама
17 сентября, 16:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, сентября. /ТАСС

По словам помощника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера, Вашингтон согласится принять это соглашение только в случае, если оно будет выгодным для американцев

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продолжает считать Парижское соглашение по климату "плохой сделкой" и не собирается отказываться от решения выйти из него. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в эфире телеканала ABC.

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"Трамп считает это соглашение плохой сделкой для американцев", - отметил он.

По словам Макмастера, Вашингтон согласится принять соглашение только на особых условиях. "Если соглашение будет выгодным для американцев, то конечно", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего. Помощник президента также назвал "лживыми сведениями" материал, опубликованный в субботу газетой The Wall Street Journal.

Издание сообщило, что администрация США не будет выходить из Парижского соглашения по климату, однако попытается скорректировать условия своего участия в нем. Трамп считает, что договор перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а следование его положениям могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

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