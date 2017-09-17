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Второй вице-президент Перу Мерседес Араос возглавит новое правительство страны

Международная панорама
17 сентября, 17:00 UTC+3 ТАСС ТАСС 17, сентября. /ТАСС

Члены кабмина будут приведены к присяге в воскресенье

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ТАСС, 17 сентября. /ТАСС/. Второй вице-президент Перу Мерседес Араос будет назначена на пост председателя правительства южноамериканской страны. Об этом сообщила в воскресенье местная радиостанция RPP.

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По ее данным, Араос и другие министры нового правительства будут приведены к присяге 17 сентября в 17:00 по местному времени (01:00 мск 18 сентября). У будущего председателя кабмина экономическое образование. В прежние годы она поочередно занимала должности министра внешней торговли и туризма, производства, а также экономики и финансов.

В пятницу парламент Перу выразил вотум недоверия членам кабинета министров. Депутаты приняли это решение по инициативе оппозиционной партии "Народная сила" (НС), которая располагает абсолютным большинством в законодательном органе южноамериканской страны. В соответствии с действующим законодательством, президент республики Педро Пабло Кучински должен в течение 72 часов сформировать новый состав правительства.

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