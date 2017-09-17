Помощник Трампа: КНДР угрожает безопасности США ядерным оружием

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР угрожают национальной безопасности США ядерным оружием, от которого им придется отказаться.

С таким утверждением выступил в воскресенье помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в эфире телеканала ABC.

"Этот режим [лидера КНДР Ким Чен Ына] угрожает Соединенным Штатам и нашим гражданам своим ядерным оружием, - отметил он. - Ему [Ким Чен Ыну] придется отказаться от своего ядерного оружия, потому что президент сказал, что он не будет этого терпеть".

Отвечая на вопрос журналиста, собирается ли американский лидер нанести удар по КНДР, Макмастер отметил, что "рассматриваются все варианты" решения проблемы.