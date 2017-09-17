Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помощник Трампа: КНДР угрожает безопасности США ядерным оружием

Международная панорама
17 сентября, 17:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, сентября. /ТАСС

Герберт Макмастер сообщил, что американскими властями "рассматриваются все варианты" решения проблемы КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР угрожают национальной безопасности США ядерным оружием, от которого им придется отказаться.

Смотрите также

КНДР испытала баллистическую ракету, способную достичь Гуама

С таким утверждением выступил в воскресенье помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в эфире телеканала ABC.

"Этот режим [лидера КНДР Ким Чен Ына] угрожает Соединенным Штатам и нашим гражданам своим ядерным оружием, - отметил он. - Ему [Ким Чен Ыну] придется отказаться от своего ядерного оружия, потому что президент сказал, что он не будет этого терпеть".

Отвечая на вопрос журналиста, собирается ли американский лидер нанести удар по КНДР, Макмастер отметил, что "рассматриваются все варианты" решения проблемы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: американских туристов облили соляной кислотой на вокзале в Марселе
2
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
3
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
4
Черногорский вратарь Ленац был застрелен во время тренировки
5
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
6
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
7
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
Темы дня
Новости партнеров
Реклама