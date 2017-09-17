Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"

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ТАСС, 17 сентября. КНДР должна прекратить испытания ядерного оружия, иначе она "будет уничтожена". Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье в эфире телеканала CNN.
"Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, США вынуждены будут защищать себя и своих союзников, Северная Корея будет уничтожена. Все мы это знаем, никто этого не хочет, никто не хочет войны", - сказала она.
По словам Хейли, заявление президента США Дональда Трампа о том, что КНДР "столкнется с яростью и огнем, каких мир еще не видел, если продолжит угрожать США", не является "пустой угрозой". "Мы ведем себя ответственно, то, что делает Северная Корея, - это безответственно и безрассудно. Мы стараемся использовать все дипломатические возможности, какие у нас есть. К этому моменту мы почти исчерпали решения на Совете Безопасности [ООН]", - сказала Хейли.
"Ярость и огонь" - это то, что мы можем сделать, но мы хотим быть ответственными, хотим дипломатическими мерами привлечь внимание КНДР. Если это не сработает, то генерал [Джеймс] Мэттис (министр обороны США - прим. ТАСС) позаботится об этом", - добавила постпред США.