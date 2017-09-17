Помощник Трампа: соглашение по ядерной программе Ирана выгодно только Тегерану

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана выгоден только самому Тегерану, а не международному сообществу. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в эфире телеканала ABC.
"Это худшая сделка из всех. Я говорю о том, что она наносит вред международному сообществу при том, что иранцам она безусловно приносит только выгоду. Механизмы принудительного исполнения [условий соглашения] проработаны крайне слабо", - отметил он, указав на важность проверки деятельности Ирана в рамках СВПД.
В пример Макмастер привел слишком большой объем тяжелой воды в Иране. Он указал на то, что "принуждение [иранских властей] к исполнению" CВПД "должно иметь первостепенную важность". "И мы должны убедиться в том, что никакая сделка не сможет обеспечить прикрытие иранскому режиму для тайных разработок ядерного оружия, пока они пользуются всеми преимуществами этой сделки", - отметил помощник президента.
Он также обвинил власти ИРИ в дестабилизации региона и "консервации гуманитарной и политической катастрофы на Ближнем Востоке". "Они используют террористические группировки и подконтрольные им повстанческие силы по всему региону, чтобы продвигать свои интересы и угрожать своим соседям", - заявил Макмастер, отметив необходимость противостоять такому поведению Ирана.
Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.