Премьер Великобритании призвала не спекулировать на теме расследования лондонского теракта

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывает не спекулировать на теме расследования теракта в лондонской подземке. Об этом она заявила в интервью, показанном в воскресенье в эфире телекомпании ABC.
Ведущий программы попросил ее прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа, который раскритиковал в своем Twitter британские власти сразу же после теракта. "Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-ярда. Нужно действовать на опережение!" - написал американский лидер.
"Я не думаю, что для кого-либо полезно спекулировать по поводу того, что представляет из себя продолжающееся расследование", - указала в ответ на это премьер. "Полиция и службы безопасности предпринимают усилия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшей трусливой атаки и установление личностей всех, кто несет за нее ответственность", - подчеркнула Мэй.
Отвечая на вопрос, обдумывала ли она возможность введения запрета на въезд в Великобританию определенных категорий лиц после теракта, премьер сказала: "Я думаю, важно то, что мы обладаем возможностями осуществлять проверки людей и идентифицировать тех, кто мог бы захотеть причинить нам вред". В то же время, по словам премьера, необходимо изучить вопрос, касающийся того, обладают ли британские "полиция и службы безопасности всеми необходимыми возможностями и ресурсами" для борьбы с терроризмом. "Конечно, мы проводим проверки на этот счет после любого инцидента", связанного с терроризмом, добавила Мэй.
Как указала глава британского правительства, она намерена во время своего визита на Генассамблею ООН поднять вопрос, связанный с распространением экстремизма в интернете. "Один из вопросов, которыми мы должны всерьез заняться, и мы поднимем его, когда я буду в штаб-квартире Объединенных Наций, - это вопрос использования интернета террористами", - сказала премьер. Она добавила, что Великобритания находится в контакте с крупнейшими американскими технологическими компаниями, призывая их делать больше для борьбы с распространением экстремизма в сети.
В пятницу в британской столице в переполненном вагоне поезда метро прогремел взрыв. Как сообщила полиция, взрывное устройство, спрятанное в обычном ведре, стоявшем возле двери вагона, сработало не полностью. В результате теракта пострадали 30 человек.