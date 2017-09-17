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Премьер Великобритании призвала не спекулировать на теме расследования лондонского теракта

Международная панорама
17 сентября, 17:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, сентября. /ТАСС

Так Тереза Мэй прокомментировала критику президента США Дональда Трампа в адрес британских властей сразу после теракта

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывает не спекулировать на теме расследования теракта в лондонской подземке. Об этом она заявила в интервью, показанном в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

Ведущий программы попросил ее прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа, который раскритиковал в своем Twitter британские власти сразу же после теракта. "Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-ярда. Нужно действовать на опережение!" - написал американский лидер.

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"Я не думаю, что для кого-либо полезно спекулировать по поводу того, что представляет из себя продолжающееся расследование", - указала в ответ на это премьер. "Полиция и службы безопасности предпринимают усилия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшей трусливой атаки и установление личностей всех, кто несет за нее ответственность", - подчеркнула Мэй.

Отвечая на вопрос, обдумывала ли она возможность введения запрета на въезд в Великобританию определенных категорий лиц после теракта, премьер сказала: "Я думаю, важно то, что мы обладаем возможностями осуществлять проверки людей и идентифицировать тех, кто мог бы захотеть причинить нам вред". В то же время, по словам премьера, необходимо изучить вопрос, касающийся того, обладают ли британские "полиция и службы безопасности всеми необходимыми возможностями и ресурсами" для борьбы с терроризмом. "Конечно, мы проводим проверки на этот счет после любого инцидента", связанного с терроризмом, добавила Мэй.

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Как указала глава британского правительства, она намерена во время своего визита на Генассамблею ООН поднять вопрос, связанный с распространением экстремизма в интернете. "Один из вопросов, которыми мы должны всерьез заняться, и мы поднимем его, когда я буду в штаб-квартире Объединенных Наций, - это вопрос использования интернета террористами", - сказала премьер. Она добавила, что Великобритания находится в контакте с крупнейшими американскими технологическими компаниями, призывая их делать больше для борьбы с распространением экстремизма в сети.

В пятницу в британской столице в переполненном вагоне поезда метро прогремел взрыв. Как сообщила полиция, взрывное устройство, спрятанное в обычном ведре, стоявшем возле двери вагона, сработало не полностью. В результате теракта пострадали 30 человек. 

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Темы
Взрыв в лондонском метро
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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