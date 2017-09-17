Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп в разговоре с главой Южной Кореи назвал лидера КНДР "человеком-ракетой"

Международная панорама
17 сентября, 17:46 UTC+3 ТАСС

Ранее лидеры двух стран договорились усилить давление на КНДР в ответ на недавнее испытание баллистической ракеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 сентября. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой". Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Поговорил вчера вечером с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Спросил его, как поживает человек-ракета", - рассказал Трамп.

Ранее официальный представитель администрации президента Республики Корея Пак Су Хён сообщил, что лидеры двух стран в ходе разговора 16 сентября договорились усилить давление на КНДР в ответ на недавнее испытание баллистической ракеты.

КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как СБ ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: американских туристов облили соляной кислотой на вокзале в Марселе
2
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
3
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
4
Черногорский вратарь Ленац был застрелен во время тренировки
5
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
6
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
7
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
Темы дня
Новости партнеров
Реклама