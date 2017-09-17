Трамп в разговоре с главой Южной Кореи назвал лидера КНДР "человеком-ракетой"

ТАСС, 17 сентября. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой". Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Поговорил вчера вечером с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Спросил его, как поживает человек-ракета", - рассказал Трамп.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 September 2017

Ранее официальный представитель администрации президента Республики Корея Пак Су Хён сообщил, что лидеры двух стран в ходе разговора 16 сентября договорились усилить давление на КНДР в ответ на недавнее испытание баллистической ракеты.

КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как СБ ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.