Мэй заявила, что находит общий язык с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что находит общий язык с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава британского правительства сообщила в интервью, показанном в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

"Мы ладим с ним", - сказала Мэй, говоря про Трампа, добавив, что им удается "очень хорошо работать вместе". "У президента Трампа на самом деле имеется симпатия к Соединенному Королевству", - рассказала она.

При этом, по словам Мэй, между ней и Трампом имеются разногласия. "Я думаю, что особенность отношений между США и Великобританией заключается в том, что, когда мы расходимся во мнениях, то способны говорить об этом, причем довольно резко", - отметила премьер. В качестве примера она привела несогласие Лондона с позицией Вашингтона по поводу Парижского соглашения по климату. Вашингтон заявлял, что намерен выйти из данного договора.

"Я знаю, что до того, как Трамп стал президентом, некоторые были взволнованы его заявлениями, касавшимися НАТО", - сказала Мэй. "Я была очень удовлетворена, что, когда я встретилась с ним вскоре после инаугурации, он заявил о своей 100-процентной приверженности НАТО", - добавила она.

Мэй в интервью также коснулась критики, которую вызвало в Соединенном Королевстве переданное Трампу приглашение посетить страну. Ведущий поинтересовался, не связан ли перенос визита с неодобрительной реакцией британской общественности, на что Мэй ответила отрицательно. "Президент [Трамп] принял приглашение. Вопрос заключается лишь в согласовании дат и организации логистики", - сказала она.

Глава британского правительства стала первым зарубежным лидером, посетившим Белый дом после инаугурации Трампа. Во время январского визита в Вашингтон, Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение прибыть в Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей общественности, поскольку никогда ранее президенты США не совершали визитов подобного статуса в самом начале своего правления. В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита, который, по неофициальной информации, был намечен на июнь, подписали свыше 1,85 млн человек.