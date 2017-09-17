Саакашвили пообещал не организовывать новую революцию на Украине

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Лидер "Движения новых сил", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не будет организовывать новую революцию на Украине. Об этом бывший президент Грузии заявил в воскресенье во время митинга в Виннице.

"Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию", - цитирует Саакашвили издание "Гордон".

По словам политика, он и его сторонники планируют добиться выполнения своих требований "законным путем". "Будем ездить по всей Украине и собирать требования. Потом эти требования передадут Верховной раде и верховному барыге", - отметил он. Саакашвили также пообещал горожанам, что "новое правительство Украины будет тоже из Винницы, но из хороших винничан, не из барыг".

После этого Саакашвили отправился во Львов, а 12 сентября заявил, что планирует объехать "многие города и села" на Украине. 17 октября политик намерен предъявить на митинге в Киеве список требований по реформе власти. Ранее бывший президент Грузии заявил, что намерен во вторник, 19 сентября, добиться предоставления ему возможности выступить в Верховной раде.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября вернулся на Украину, несмотря на запрет властей. Ему это удалось после того, как толпа сторонников политика прорвала кордон пограничников. По данному факту полиция открыла уголовное дело по подозрению в незаконном пересечении госграницы, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и хулиганстве. Уже арестованы два активиста, однако в отношении самого Саакашвили пока составлен лишь протокол об административном правонарушении.