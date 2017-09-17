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На учениях "Запад" летчики отработали применение авиации Единой региональной системы ПВО

Международная панорама
17 сентября, 18:58 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, сентября. /ТАСС

Расчеты ЗРК "Оса" также провели стрельбу по мишеням, имитирующим воздушные цели на малых высотах

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МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Военная авиация России и Белоруссии в рамках учений "Запад-2017" в воскресенье на белорусских полигонах отработала вопросы взаимодействия в рамках Единой системы противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник управления информации министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

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"Были отработаны вопросы применения авиации Республики Беларусь и Российской Федерации, т. е. авиации Единой региональной системы ПВО Беларуси и России по уничтожению условного противника", - отметил официальный представитель оборонного ведомства.

В частности, на полигоне Доманово самолеты Як-130 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и самолеты Су-34 Воздушно-космических сил РФ отработали "нанесение удара по условному противнику, осуществляя сброс авиационных бомб, пуски неуправляемых ракет". Представитель минобороны также сообщил, что расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса" 147-й зенитной ракетной бригады провели стрельбу по мишеням, имитирующим воздушные цели на малых высотах.

"Вопросы пресечения государственной границы в воздушном пространстве, уничтожение средств ПВО условного противника российскими и белорусскими вертолетами, а также нанесение авиаудара по позициям условного противника сегодня отработаны на полигоне Ружанский", - отметил начальник управления Минобороны Белоруссии.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

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Стратегические учения "Запад-2017"
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