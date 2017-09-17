Мэй считает важным взаимодействие стран Запада с Россией по Сирии

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает важным взаимодействие стран Запада с Россией по нахождению решения сирийского конфликта. Об этом глава британского правительства заявила в интервью, показанном в воскресенье в эфире телекомпании ABC.
"Запад работает с [президентом РФ Владимиром] Путиным, - указала она. - Соединенные Штаты и Россия, очевидно, пытаются найти решение в отношении Сирии". По словам премьера, страны мира "должны работать вместе по нахождению решения, которое положит конец ужасным событиям, наблюдаемым в Сирии".
Отвечая на вопрос ведущего, можно ли считать Россию "надежным партнером" по Сирии, Мэй ответила: "Я считаю важным, что взаимодействие [с РФ] имеет место в интересах региона и всего мира".
Коснувшись по просьбе ведущего темы якобы имевшего места вмешательства РФ в выборы в других странах, которое приписывается Москве, Мэй заявила, что "нет признаков" того, что Россия пыталась каким-то образом повлиять на итоги референдума по выходу Великобритании из состава ЕС.