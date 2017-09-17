Тиллерсон: Трамп в ГА ООН посвятит выступление КНДР, Ирану, терроризму и демократии

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН затронет проблемы, связанные с КНДР, Ираном, международным терроризмом, демократическими ценностями, а также вопросы реформы самой организации. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS.

"В первую очередь он выступит в защиту неприступности демократических ценностей. И он собирается подкрепить это тем, что эти общие ценности объединяют наши союзы и удерживают мир в стабильности", - отметил он.

По словам госсекретаря, Трамп в своей речи укажет, что сегодня демократические ценности "подвергаются нападениям". "Они подвергаются атакам со стороны представляющей угрозу Северной Кореи и Ирана, прилагающего усилия по дестабилизации, - пояснил он. - Они подвергаются нападкам со стороны других [стран], которые подрывают наши демократические ценности... Затем он собирается рассмотреть эти конкретные угрозы Северной Кореи, Ирана, терроризма, глобального терроризма и то, почему так важно, чтобы все мы собрались вместе и противостояли им единым целым".

Как отметил шеф американской дипломатии, Трамп считает, что "ООН может стать очень важным инструментом решения" этих проблем. "Он также считает, что ООН потерпела неудачу, и он хочет мотивировать их в этом отношении", - заключил госсекретарь.

Белый дом о выступлении Трампа

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в эфире телеканала ABC в воскресенье также рассказал, что американский лидер расскажет о реформах всемирной организации. "Частью его послания станет необходимость реформирования ООН. И ООН нужно реформировать для достижения целей и задач, поставленных ее генсеком [Антониу Гутерришем], и для соответствия ее же уставу, - отметил он. - В последние годы мы видим, как некоторые страны наносят вред ключевым комитетам [Объединенных Наций]".

Макмастер подчеркнул, что "некоторые компоненты ООН не являются" друзьями Америки. "Взгляните на Совет по правам человека, в который входят страны, чьи действия по отношению к их собственному народу особенно омерзительны", - привел пример он.

"И поэтому важно сосредоточиться на реформе, - заключил помощник президента. - Поэтому президент собирается заявить, что ООН не может быть эффективной, пока она не реформирует свою бюрократическую структуру и пока она не достигнет более высокой степени ответственности перед государствами-участниками".

72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генассамблеи придется на следующую неделю. Общеполитическая дискуссия начнется 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН, кроме того, в первый день на трибуну Генассамблеи впервые поднимется президент США, а также лидеры Армении, Афганистана, Бразилии, Израиля, Узбекистана, Франции и других стран. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.