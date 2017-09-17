Турция перебросила около 80 бронемашин на границу с Сирией

Кириленко: РФБ хотела бы, чтобы Базаревич продолжил тренировать сборную РоссииСпорт 17 сентября, 20:46
Сборная России проиграла венграм в Кубке Дэвиса и покинула Мировую группуСпорт 17 сентября, 20:15
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" в матче чемпионата АнглииСпорт 17 сентября, 20:10
Базаревич: баскетбол непопулярен в РФ, но игра сборной на ЧЕ может это исправитьСпорт 17 сентября, 20:07
Россиянин Папоротный стал самым ценным игроком Суперфинала Евролиги по пляжному футболуСпорт 17 сентября, 20:04
Анохин: сборная РФ по пляжному футболу после победы в Евролиге вернет лидерство и в миреСпорт 17 сентября, 20:01
Базаревич не знает, продолжит ли тренировать сборную России по баскетболуСпорт 17 сентября, 19:54
Рассмотрение иска СП Siemens и "Силовых машин" к "Технопромэкспорту" начнется 20 октябряЭкономика и бизнес 17 сентября, 19:49
СМИ: ВВС Ирака уничтожили более 300 боевиков ИГ на границе с СириейМеждународная панорама 17 сентября, 19:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 сентября. Турция перебросила около 80 бронированных военно-транспортных средств в провинцию Хатай на границе с Сирией. Об этом сообщило в воскресенье Anadolu.
По его информации, бронетехника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели.
Как сообщило ранее издание Yenisafak, Турция и так называемая Свободная сирийская армия (ССА) намерены отправить 25 тыс. бойцов для обеспечения безопасности в зоне деэскалации в провинции Идлиб, о создании которой было объявлено в пятницу по итогам заседания международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Предполагается, что турецкие военнослужащие и бойцы ССА будут обеспечивать безопасность 5 тыс. кв. км в Идлибе.