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Турция перебросила около 80 бронемашин на границу с Сирией

Международная панорама
17 сентября, 20:50 UTC+3 ТАСС

Техника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели

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ТАСС, 17 сентября. Турция перебросила около 80 бронированных военно-транспортных средств в провинцию Хатай на границе с Сирией. Об этом сообщило в воскресенье Anadolu.

По его информации, бронетехника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели.

Как сообщило ранее издание Yenisafak, Турция и так называемая Свободная сирийская армия (ССА) намерены отправить 25 тыс. бойцов для обеспечения безопасности в зоне деэскалации в провинции Идлиб, о создании которой было объявлено в пятницу по итогам заседания международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Предполагается, что турецкие военнослужащие и бойцы ССА будут обеспечивать безопасность 5 тыс. кв. км в Идлибе.

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