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Береговая охрана Ливии за неделю спасла более 3 тыс. беженцев

Международная панорама
17 сентября, 21:11 UTC+3 ТАСС

Большинство спасательных операций были проведены возле городов Эз-Завия и Сабрата

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ТАСС, 17 сентября. Более 3 тыс. беженцев были спасены силами береговой охраны Ливии в период с 11 по 17 сентября в ходе 12 отдельных спасательных операций у побережья на северо-западе страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на официального представителя ВМС Ливии генерала Аюба Касема.

"С понедельника по пятницу береговой охране Ливии в ходе девяти операций удалось спасти 2082 нелегальных мигранта различных национальностей", - отметил он.

По данным представителя ливийских властей, продолжает агентство, 1047 человек были спасены в субботу в результате еще трех отдельных спасательных мероприятий. Как отмечает агентство, большинство операций были проведены близ городов Эз-Завия (45 км к западу от Триполи) и Сабрата (70 км к западу от столицы).

 

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