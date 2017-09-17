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Лавров и Тиллерсон проведут встречу в воскресенье вечером в Нью-Йорке

Международная панорама
17 сентября, 23:41 дата обновления: 17 сентября, 23:58 UTC+3

Встреча главы российского МИД и госсекретаря США пройдет в постоянном представительстве РФ при ООН

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут встречу в воскресенье вечером в постоянном представительстве РФ при ООН. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"В 09:00 вечера (04:00 мск - прим. ТАСС) госсекретарь Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в российской миссии в Нью-Йорке", - отмечается в документе.

В субботу главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили по телефону сирийское урегулирование и выполнение минских соглашений. Лавров и Тиллерсон также коснулись положения дел на Украине и создания зон деэскалации в Сирии.

Разговор прошел по инициативе американской стороны.

 

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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