Лавров и Тиллерсон проведут встречу в воскресенье вечером в Нью-Йорке

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут встречу в воскресенье вечером в постоянном представительстве РФ при ООН. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.
"В 09:00 вечера (04:00 мск - прим. ТАСС) госсекретарь Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в российской миссии в Нью-Йорке", - отмечается в документе.
В субботу главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили по телефону сирийское урегулирование и выполнение минских соглашений. Лавров и Тиллерсон также коснулись положения дел на Украине и создания зон деэскалации в Сирии.
Разговор прошел по инициативе американской стороны.