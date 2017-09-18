Суд начинает оглашение приговора обвиняемым по делу 2 мая в Одессе

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Городской суд Черноморска (ранее Ильичевск) в понедельник приступит к оглашению приговора по делу о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Ввиду большого объема дела процедура может занять больше одного дня.

Обвиняемыми по делу проходят 19 активистов Куликова поля, которых обвиняют в массовых беспорядках, приведших к гибели людей. Пятеро из них - Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский - почти три с половиной года находятся в Одесском СИЗО.

Трагедия 2 мая

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Люди, заблокированные в Доме профсоюзов, пытались спастись и выпрыгивали из окон с разных этажей. При этом радикалы продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью. Были случаи, когда экстремисты продолжали избивать "антимайдановцев", которые пытались спастись.

В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. Власти объявили зачинщиками беспорядков 22 человека. В их числе - россияне Евгений Мефедов и Максим Сакауов.

Прогресс, о котором никто не знает

В апреле текущего года полиция заявила о существенном прогрессе в расследовании дела, однако не обнародовала никаких подробностей. Затем пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила, что следствие идентифицировало еще двух активных участников беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе на Греческой площади.

По данным прокуратуры, с начала 2017 года по делу были допрошены в качестве свидетелей более 70 человек, было проведено девять дополнительных осмотров мест, где происходили массовые беспорядки с целью фиксации возможных следов преступления и выявления дополнительных доказательств.

Со своей стороны мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине отмечает отсутствие существенного продвижения в расследовании массовых беспорядков и гибели людей в Одессе 2 мая. Как заявила на днях глава миссии Фиона Фрейзер, "более трех лет прошло со времен, когда погибли люди во время протестов на "майдане" и 2 мая 2014 года в Одессе, но было достигнуто мало прогресса по привлечению к ответственности нарушителей".

Судебная чехарда

Изначально это дело рассматривал Малиновский суд Одессы, однако процесс сопровождался отводом судей, из-за чего новая коллегия начинала слушания заново. Позже дело перенаправили в Киевский суд Одессы, но и там не удалось сформировать коллегию. После этого решением Апелляционного суда Одесской области рассмотрение дела перенесено в Черноморск. Пяти основным фигурантам неоднократно продлевали арест.

Дело трещит по швам

В ходе рассмотрения дела в городском суде Черноморска выяснилось, что материалы дела содержат массу ошибок и противоречий, ставящих под угрозу саму возможность завершения судебных слушаний. В частности, возникли нестыковки между основными материалами дела и доказательствами, недавно приобщенными к делу по ходатайству прокуратуры. К примеру, в обвинительном акте значится, что погибший "евромайдановец" Игорь Иванов скончался на месте событий 2 мая, тогда как в приобщенном к делу заключении эксперта говорится, что Иванов умер в больнице, и не 2, а 3 мая. При этом на самом деле Иванов действительно скончался в операционной, но не 3 мая, а все-таки 2 мая, так что по факту ошибочными являются сведения обоих документов.

Однако главной проблемой является то, что часть потерпевших, числящихся как пострадавшие в ходе столкновений в центре Одессы, на самом деле получили телесные повреждения на Куликовом поле. Это значит, что они не могут являться потерпевшими по данному делу и должны быть исключены из их перечня. А это повлечет за собой изменение обвинительного заключения и обвинительного акта.

Адвокаты обвиняемых также утверждают, что новые материалы уголовного производства, приобщенные к делу по ходатайству прокурора, содержат колоссальное количество процессуальных нарушений. К примеру, помещения ТЦ "Афина", в которых 2 мая 2014 года укрылись активисты Куликова поля, были осмотрены правоохранителями в тот же день, а осмотр окрестностей торгового центра, где развернулись основные столкновения - лишь 15 мая. К протоколам осмотра места происшествия приложены фотографии, хотя в самих протоколах указано, что фотофиксация не проводилась из-за неисправности аппаратуры.

Прокуратура провалила расследование

Эксперты считают, что судебный процесс по делу 2 мая продемонстрировал неспособность правоохранительной системы к проведению результативного расследования резонансных событий. По мнению руководителя центра правового мониторинга "Достоинство" Татьяны Герасимовой, досудебное расследование, на котором базируется обвинение, проведено крайне неудовлетворительно.

В частности, не были исследованы важные доказательства и не допрошены важные свидетели. По словам Герасимовой, к делу не приобщили и ряд серьезных материалов, например, хронологию событий 2 мая, материалы Первого городского канала или видеоматериалы журналиста Сергея Диброва, который сейчас входит в одесскую группу общественников "Группа 2 мая", изучающую обстоятельства тех событий.

Обвиняемые объявили голодовку

1 сентября пять арестованных фигурантов по "делу 2 мая" объявили голодовку в связи со срывом прокуратурой заседания суда под предлогом нездоровья представителей ведомства и отсутствием сотрудников, способных поддержать позицию обвинения в данном процессе. Суд расценил сложившуюся ситуацию как безосновательное затягивание процесса, для которого прокуроры ищут искусственные причины. При этом, как было отмечено, несколько обвиняемых по делу находятся под стражей уже более трех лет, и дальнейшее содержание их в СИЗО может быть расценено как безосновательное.

В связи с этим судьи приняли решение обратиться к президенту Украины, уполномоченному по правам человека Верховной рады, генпрокурору и прокурору Одесской области с уведомлением о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей прокурорами, представляющими государственное обвинение в деле 2 мая.

Это уже не первый случай, когда представители обвинения затягивают рассмотрение дела. Сами судьи планировали закончить его еще в конце июля, однако прокуратура под теми или иными предлогами находила способы затянуть процесс, чтобы, в частности, не переходить к последней его стадии - дебатам сторон.

По мнению экспертов, прокуратура стремится отодвинуть финальную стадию, поскольку у нее нет доказательной базы, а Киев требует наказать именно оппонентов нынешнего режима. Поэтому обвинение "находит" то новых свидетелей, то новых пострадавших, не имеющих отношения к тем событиям, то ходатайствует о приобщении к делу все новых материалов.

Суд может отпустить обвиняемых

С учетом этого наблюдатели не исключают, что суд вынесет приговор частично в пользу обвиняемых. Они полагают, что суд признает обвиняемых виновными, однако, с учетом крайне слабой доказательной базы, представленной гособвинением, назначит им более мягкое наказание и таким образом обвиняемые могут выйти на свободу из зала суда с учетом сроков, проведенных в СИЗО.

Однако сами они вины не признают. При этом Долженков утверждает, что был задержан незаконно, а доказательств в деле нет. Сакауов отмечает, что находился на месте столкновений для охраны правопорядка и в бойне не участвовал. Суханов подчеркивает, что во время событий оказывал медпомощь пострадавшим и не согласен с предъявленным ему обвинением, а Мефедов требует от прокуратуры конкретных, а не обобщенных обвинений.

Мефедов также подчеркнул, что был задержан незаконно, а в материалах дела нет даже протокола задержания. По его словам, истинные организаторы и участники майской бойни в Одессе давно получили государственные должности, в том числе и в регионе, а теперь посещают заседания для создания давления на суд.

Прокуратура просит от 8 до 15 лет тюрьмы

Тем временем прокуратура настаивает, что вина обвиняемых полностью доказана протоколами осмотра места происшествия и протоколами осмотра тел погибших, поврежденного имущества, а также различными экспертизами и свидетельствами стороны обвинения.

Для тех, кто находится на свободе, прокуратура просит восемь и девять лет тюрьмы, а еще для двоих - 10 лет. Четверых обвиняемых, находящихся под стражей, прокуратура просит отправить за решетку на 12 лет. Долженкову, которого следствие считает организатором беспорядков, просят назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

При этом, по данным издания "Таймер", прокуратура готовит запасной вариант на случай более мягкого приговора - арест обвиняемых сразу после заседания суда за сепаратизм. Пока будет действовать эта мера пресечения, прокуратура сможет оспорить приговор в апелляционном суде, чтобы вернуть дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения.