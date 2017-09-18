В Нью-Йорке открывается инициированный Трампом саммит по реформам в ООН

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Саммит по реформам в ООН, инициированный президентом США Дональдом Трампом, открывается в понедельник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. О том, что глава Белого дома серьезно настроен добиться изменений в деятельности ООН, рассказали в пятницу на спецбрифинге для журналистов постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли и помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Как подчеркнула Хейли, предложения по реформам в ООН, которые выдвинула администрация Трампа, "поддержали 120 государств". По ее словам, "120 стран - впечатляющая цифра", и все они примут участие в однодневной встрече с целью обсуждения данных предложений. Макмастер в свою очередь отметил, что Трамп на саммите "выразит поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по реформам". "У Объединенных Наций, безусловно, есть огромный потенциал для претворения в жизнь идеалов, которые были заложены в основу деятельности организации, но только если она станет более эффективной", - указал он.

Хейли кратко обозначила две темы, которые в числе прочих будут обсуждаться на саммите: необходимость реорганизации Совета ООН по правам человека (СПЧ) и повышение эффективности миротворческих операций. В марте заместитель помощника госсекретаря США Эрин Беркли, выступая на заседании СПЧ в Женеве, заявила: "Чтобы данный Совет пользовался доверием, не говоря уже о его успешной работе, он должен отойти от несбалансированных и непродуктивных позиций".

"Сейчас, как никогда ранее, важно отстаивать соблюдение прав человека", - заявила Хейли на спецбрифинге. Что касается миротворческих операций, то, по ее словам, "нужно добиться того, чтобы и они проводились более эффективно". "В течение последних нескольких месяцев мы проанализировали каждую осуществляемую миротворческую миссию и изменили их, - сказала постпред. - В результате нам удалось сэкономить полмиллиарда долларов".

На вопрос одного из журналистов, не планируется ли на саммите затронуть тему увеличения числа постоянных членов СБ ООН, чего давно добивается Индия, Хейли ответила: "О реформе Совета Безопасности продолжают говорить. Я знаю, этого желает Индия. Этого хотят и многие другие страны. Поживем, увидим".

Гутерриш, как сообщили в секретариате ООН, получил приглашение и считает предстоящий форум "очень важным мероприятием".

Чего добивается Трамп

Президент США регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. В апреле на встрече с членами Совбеза всемирной организации в Белом доме он заявил: "ООН не решает проблемы. И я думаю, что теперь она начнет это делать. Страны - члены ООН будут собираться вместе и урегулировать конфликты".

В последние месяцы Вашингтон - крупнейший донор организации - урезал финансирование ряда ее программ.

По информации агентства Reuters, к участию в форуме предполагалось допустить лишь те государства, которые согласятся подписать состоящую из 10 пунктов декларацию, где содержится призыв к Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу". "Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства.

До сих пор США покрывали свыше 22% регулярного бюджета организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, которые обходятся в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на ООН и ее программы около $10 млрд в год. По мнению Трампа, такое распределение финансового бремени является несправедливым. Он считает, что американские взносы на миротворческую деятельность организации не должны превышать 25%.

23 мая администрация США представила новый проект федерального бюджета страны на 2018 финансовый год, который предполагает сокращение финансирования миротворческих миссий ООН на $1 млрд, а также уменьшение взносов в бюджет международных организаций в общей сложности на 44%. Как заявил на следующий день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в случае резкого снижения финансирования всемирная организация не сможет выполнять главные задачи в области миротворчества, гуманитарной помощи и защиты прав человека.

Позиция России

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не уверен, что Россия подпишет предложенную США декларацию о реформе всемирной организации. Об этом он заявил в пятницу журналистам, отвечая на вопрос ТАСС об отношении к данному документу.

"Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и идут в русле предложений, которые выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь", - сказал дипломат.

По его словам, повысить эффективность ООН можно только путем межправительственных переговоров. Предлагаемый же США документ - это "декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкции генеральному секретарю, как перестроить организацию", - отметил Небензя. Он подчеркнул, что ни США, "ни какая-либо группа стран - единомышленников не может провести реформу ООН без согласия всех стран - членов".