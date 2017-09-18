В Перу приведено к присяге новое правительство

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ТАСС, 18 сентября. Члены нового Совета министров (правительства) Перу принесли присягу в воскресенье во дворе здания официальной резиденции президента страны Педро Пабло Кучински. Торжественная церемония, в которой принимал участие глава государства, транслировалась в прямом эфире на странице МИД южноамериканской республики в Facebook.
Новым главой правительства была назначена Мерседес Араос, занимавшая до этого пост второго вице-президента Перу. Экономист по образованию, в прошлом она поочередно работала на должностях министра внешней торговли и туризма, производства, а также экономики и финансов. Большинство членов предыдущего правительства сохранили свои портфели в новом кабмине.
Однако бывший председатель Совета министров Фернандо Савала покинул исполнительную власть. Он занимал в прежнем правительстве должность министра экономики и финансов, на которую теперь назначена его заместитель Клаудиа Купер. Смена руководства также произошла в таких ведомствах, как министерство образования, минюст, минздрав и министерство жилья и строительства.
В пятницу Конгресс (парламент) Перу выразил вотум недоверия членам кабинета министров, который возглавлял Савала. Депутаты приняли это решение по инициативе оппозиционной партии "Народная сила" (НС), располагающей абсолютным большинством в законодательном органе страны. В соответствии с действующим законодательством, президент республики должен был в течение 72 часов сформировать новый состав правительства.
К объявлению вотума недоверия привело противостояние парламента Перу и правительства. Ранее парламентское большинство уже добивалось отставки трех министров. На этот раз фракция НС объявила, что намерена добиваться ухода с поста главы министерства образования Марилу Мартенс. Одной из причин этого требования стала продолжающаяся в стране бессрочная забастовка профсоюзов преподавателей, которые выступают против продвигаемой правительством реформы, касающейся, в частности, оплаты труда учителей в зависимости от стажа работы.
Согласно перуанскому законодательству, новый кабинет министров должен заручиться поддержкой парламента. В противном случае, если вотум недоверия будет выражен двум правительствам подряд, президент республики имеет право распустить законодательный орган и назначить новые выборы.