Глава МИД ФРГ: для решения проблемы КНДР нужны прямые переговоры с Пхеньяном

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БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Конфликт вокруг ядерной программы КНДР можно урегулировать только посредством прямых переговоров с Пхеньяном. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в опубликованном в воскресенье вечером интервью газете Bild.
"Это возможно только посредством прямых переговоров с КНДР. Для этого три державы - США, Китай и Россия - должны сесть за стол переговоров", - сказал он. При этом, по словам Габриэля, лидеру КНДР Ким Чен Ыну следует показать, что есть и "другие гарантии безопасности, нежели наличие атомной бомбы".
"Ким Чен Ын ведь не сумасшедший, он следует хладнокровно продуманной стратегии и полагает, что если будет обладать атомной бомбой, то его режим окажется в безопасности", - считает Габриэль.
Он также изложил точку зрения, согласно которой следует подождать, пока принятые международным сообществом санкции в отношении КНДР начнут оказывать свое воздействие. "Требуется время, пока санкции подействуют. Это мы наблюдали на примере Ирана", - отметил министр.