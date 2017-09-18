Глава МИД ФРГ: для решения проблемы КНДР нужны прямые переговоры с Пхеньяном

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Конфликт вокруг ядерной программы КНДР можно урегулировать только посредством прямых переговоров с Пхеньяном. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в опубликованном в воскресенье вечером интервью газете Bild.

"Это возможно только посредством прямых переговоров с КНДР. Для этого три державы - США, Китай и Россия - должны сесть за стол переговоров", - сказал он. При этом, по словам Габриэля, лидеру КНДР Ким Чен Ыну следует показать, что есть и "другие гарантии безопасности, нежели наличие атомной бомбы".

"Ким Чен Ын ведь не сумасшедший, он следует хладнокровно продуманной стратегии и полагает, что если будет обладать атомной бомбой, то его режим окажется в безопасности", - считает Габриэль.

Он также изложил точку зрения, согласно которой следует подождать, пока принятые международным сообществом санкции в отношении КНДР начнут оказывать свое воздействие. "Требуется время, пока санкции подействуют. Это мы наблюдали на примере Ирана", - отметил министр.