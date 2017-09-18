Опрос: популярность президента Южной Кореи падает на фоне новых провокаций КНДР

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина продолжил падение третью неделю подряд, составив 67,1%. Как сообщило социологическое агентство Realmeter, это на 2 процентных пункта меньше, чем неделей ранее, и исторический минимум популярности нынешнего лидера страны, пришедшего к власти в мае текущего года. Тогда его рейтинг превышал 80%.

"Сокращение связано с усиливающейся обеспокоенностью общественности в связи с ситуацией в области безопасности и новыми ракетными пусками Северной Кореи", - отмечает агентство.

На 2,2 процентных пункта по сравнению с прошлой неделей выросло и число респондентов, недовольных деятельностью президента. Теперь оно достигло 26,8%.

КНДР провела 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено всего через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении КНДР после осуществленного ею 3 сентября шестого ядерного испытания.