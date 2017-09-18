Мадуро считает себя похожим на Сталина

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ТАСС, 18 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что между ним и Иосифом Сталиным есть сходство. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Воскресенья с Мадуро", которая транслировалась на телеканале Venezolana de Televisión.
"В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль", - сказал глава государства. "Иногда я смотрю на себя в зеркало и кажусь себе похожим на Сталина", - добавил он.
В то же время президент выразил мнение, что критикующие его мировые лидеры используют в своих странах более жесткие методы, чем он. "[Председатель правительства Испании Мариано] Рахой отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров. Кто действует как диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония высказалась?" - отметил он.
В середине июля политические оппоненты Мадуро организовали так называемый народный референдум, на котором предложили гражданам выразить свое мнение о созыве Конституционной ассамблеи (КА). По словам президента Венесуэлы, он "приказал обеспечить его охрану, несмотря на то, что он был незаконным".
По данным венесуэльской оппозиции, в проведенном ею плебисците приняли участие более 7,6 млн человек, из которых 98% высказались против созыва КА. Правительство не признало итоги голосования и подвергло достоверность результатов сомнению.