СМИ: Турция и Франция подготовят план реагирования на референдум в Иракском Курдистане

ТАСС, 18 сентября. Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон проработают совместную инициативу по реагированию на перспективы проведения референдума по независимости Иракского Курдистана (ИК). Об этом в понедельник пишет газета Haberturk со ссылкой на свои высокопоставленные дипломатические источники.

По ее данным, Эрдоган во вторник в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН, намерен подробно обсудить с Макроном этот вопрос и предложить трехступенчатый план действий. Конкретное содержание мер реагирования (санкций) на голосование со стороны Анкары будет сформулировано 22 сентября в ходе заседания Совета нацбезопасности Турции. Пока же Эрдоган намерен предложить Парижу в качестве первого шага выступить с совместным призывом к Эрбилю не проводить референдум, запланированный на 25 сентября. Если ИК пойдет на это, то Анкара и Париж выступят в качестве посредников между курдами и официальным Багдадом в вопросах реализации конституционных прав населения ИК, спорных регионов (например Киркука) и подготовят соответствующую дорожную карту, что станет вторым пунктом этой инициативы.

Если же Эрбиль откажется отменять голосование, то Турция предлагает Парижу ввести против ИК определенный набор санкций. Это будет третий этап инициативы, причем меры реагирования обеих стран, как считает Анкара, должны быть похожи или же идентичны. Анкара видит данную инициативу не только двусторонней, но и готова включить в нее любую страну, которая захочет повлиять на ситуацию с референдумом иракских курдов.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. На прошлой неделе парламент региона на своей первой с 2015 года сессии одобрил планы проведения плебисцита в намеченные ранее сроки - 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не исключил ранее военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.