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СМИ: американские ВВС провели учения в Южной Корее

Международная панорама
18 сентября, 9:44 UTC+3 ТАСС

По данным агентство Yonhap, учения стали ответом на недавние провокации КНДР

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© EPA/USFK

ТАСС, 18 сентября. Два американских бомбардировщика B-1B с Гуама и четыре истребителя пятого поколения F-35B с базы в Японии совместно с южнокорейскими истребителями F-15K провели в понедельник учения в небе над Южной Кореей. Самолеты поразили тренировочные цели, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея.

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По его данным, учения стали ответом на недавние провокации КНДР. После совместных маневров американские самолеты вернулись в постоянное место дислокации.

Учения состоялись через трое суток после очередного ракетного испытания Пхеньяна. КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты над северным японским островом Хоккайдо. Ракета упала в Тихий океан, пролетев 3,7 тысячи км. Перед этим, 3 сентября, Пхеньян заявил о проведении шестого ядерного испытания.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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