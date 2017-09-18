СМИ: американские ВВС провели учения в Южной Корее

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ТАСС, 18 сентября. Два американских бомбардировщика B-1B с Гуама и четыре истребителя пятого поколения F-35B с базы в Японии совместно с южнокорейскими истребителями F-15K провели в понедельник учения в небе над Южной Кореей. Самолеты поразили тренировочные цели, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея.
По его данным, учения стали ответом на недавние провокации КНДР. После совместных маневров американские самолеты вернулись в постоянное место дислокации.
Учения состоялись через трое суток после очередного ракетного испытания Пхеньяна. КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты над северным японским островом Хоккайдо. Ракета упала в Тихий океан, пролетев 3,7 тысячи км. Перед этим, 3 сентября, Пхеньян заявил о проведении шестого ядерного испытания.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.