Министерская встреча по Сирии пройдет в ООН 21 сентября

Федун отказался комментировать ситуацию вокруг тренера "Спартака" КаррерыСпорт 18 сентября, 12:06
Объявлены лауреаты ХI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 18 сентября, 11:55
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболуСпорт 18 сентября, 11:52
Суд приступит к рассмотрению иска Тинькова к кемеровским блогерам 9 октябряЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:48
Директор ХК "Трактор": в тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серииСпорт 18 сентября, 11:47
Кудрин предлагает за 6 лет вдвое сократить число контрольных органовЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:35
Британским СМИ стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в лондонском метроМеждународная панорама 18 сентября, 11:33
Расходы на повышение МРОТ в бюджетной сфере в 2018 году составят 26,2 млрд рублейЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:31
Хоккеисты "Рязани" более чем на сутки задержались в аэропорту ШанхаяСпорт 18 сентября, 11:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 21 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил в воскресенье в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Международная встреча по сирийскому кризису будет проходить 21 числа, она будет проходить в зале Совета по опеке ООН в широком формате", - сказал дипломат.
Он пояснил, что встреча, которая состоится по инициативе Европейского союза, не имеет отношения к Международной группе поддержки Сирии (МГПС), включающую около 20 стран, ООН и Лигу Арабских государств. Сопредседателями МГПС являются Россия и США.
В ООН 19-25 сентября состоится общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи, на полях которой пройдут десятки заседаний и двусторонних встреч. Как сообщил Василий Небензя, в течение недели будут обсуждаться "очень много серьезных, важных и животрепещущих вопросов", включая урегулирование конфликтов в Ливии и Сирии, осуществление сделки по иранской ядерной программе. "Разумеется, никуда не уйти от обсуждения проблемы Корейского полуострова, она будет звучать из уст многих делегаций", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в течение недели высокого уровня в ООН "проходит огромное количество мероприятий, на все из которых министры и попасть не смогут, просто потому, что это не позволяет время". "Но у нас достаточно большая делегация, мы везде побываем, и без нашего мнения и голоса эти мероприятия не останутся", - подчеркнул постпред РФ.