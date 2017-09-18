Генсек ООН выступает за дистанционный мониторинг МАГАТЭ ядерных объектов КНДР

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ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем послании на открытие 61-й сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметил, что осуждает недавние ядерные испытания, проведенные КНДР.
"Я решительно осуждаю недавние ядерные испытания, проведенные КНДР. Это еще одно серьезное нарушение международных обязательств, которые подрывают усилия в области нераспространения и разоружения", - говорится в обращении генсекретаря ООН, зачитанного на открытии генконференции МАГАТЭ.
"Я приветствую дальнейший дистанционный мониторинг МАГАТЭ ядерных объектов КНДР и готовность возобновить работу в КНДР", - добавляется в сообщении.
Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано отметил, что МАГАТЭ готово возобновить работу в КНДР, как только этому будет способствовать политическая ситуация.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.