Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН выступает за дистанционный мониторинг МАГАТЭ ядерных объектов КНДР

Международная панорама
18 сентября, 12:12 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 18, сентября. /ТАСС

Антониу Гутерреш назвал недавние ядерные испытания КНДР еще одним серьезным нарушением международных обязательств, которые "подрывают усилия в области нераспространения и разоружения"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем послании на открытие 61-й сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметил, что осуждает недавние ядерные испытания, проведенные КНДР.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"Я решительно осуждаю недавние ядерные испытания, проведенные КНДР. Это еще одно серьезное нарушение международных обязательств, которые подрывают усилия в области нераспространения и разоружения", - говорится в обращении генсекретаря ООН, зачитанного на открытии генконференции МАГАТЭ.

"Я приветствую дальнейший дистанционный мониторинг МАГАТЭ ядерных объектов КНДР и готовность возобновить работу в КНДР", - добавляется в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано отметил, что МАГАТЭ готово возобновить работу в КНДР, как только этому будет способствовать политическая ситуация.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Биография Зураба Соткилавы
3
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
4
Умер оперный певец Зураб Соткилава
5
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28
6
В Чебоксарах "заминировали" сразу 12 зданий
7
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама