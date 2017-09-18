Порошенко на Совбезе ООН потребует расширенный мандат для миротворцев в Донбассе

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КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Совете безопасности ООН будет требовать расширенного мандата для миротворцев, который позволяет им применять оружие не только для самообороны. Об этом заявила в понедельник представитель президента в Раде Ирина Луценко.
"Президент, выступая в Совете Безопасности, будет требовать расширенный мандат миротворцев ООН по поддержанию мира, который позволит "голубым каскам" использовать оружие в случае необходимости, а не только для самообороны", - сказал она.
Луценко также отметила, что основными требованиями Украины будет "размещение такой миссии по всей территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", а также размещение миротворцев на границе между Украиной и Россией.
"В их обязанности будет входить не только охрана миссии ОБСЕ, но и обязательное принуждение к разминированию и разоружению, а также вывод иностранных, то есть российских войск и инструкторов с территорий Украины. То есть мы будем требовать все те необходимые моменты, которые свойственны миротворческой миссии", - добавила она.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно и не только на линии соприкосновения.