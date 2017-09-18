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Юкия Амано утвержден на третий срок на посту гендиректора МАГАТЭ

Международная панорама
18 сентября, 12:33 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 18, сентября. /ТАСС

Японский дипломат возглавляет МАГАТЭ с декабря 2009 года

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ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. Кандидатура Юкия Амано утверждена на третий четырехлетний срок на посту генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом стало известно в понедельник на 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Совет управляющих МАГАТЭ в марте этого года принял решение назначить в качестве генерального директора на третий срок Амано, полномочия которого истекают в конце ноября. 70-летний японский дипломат продолжит с 1 декабря работу на посту административного главы агентства до 30 ноября 2021 года. Кандидатура гендиректора должна была быть утверждена именно на Генеральной конференции МАГАТЭ.

Амано возглавляет МАГАТЭ с декабря 2009 года. Его полномочия (второй срок) истекают в декабре 2017 года. В январе текущего года Амано решил выдвинуть свою кандидатуру на занимаемую им должность в третий раз подряд. При этом он был единственным кандидатом на переизбрание, выдвижения альтернативного кандидата не последовало, поэтому переназначение Амано считалось формальностью.

По признанию самого Амано, ряд стран выступил в поддержку его кандидатуры на пост генерального директора МАГАТЭ на третий срок, и, чтобы обеспечить преемственность, которая так необходима, он был бы очень рад занять эту должность еще один раз, если страны - члены организации и в дальнейшем будут сохранять к нему доверие. За время работы Амано на посту гендиректора агентства была заключена историческая сделка по соглашению об иранской атомной программе. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный Тегераном и шестью мировыми державами (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале его реализации.

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