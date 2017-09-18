В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Численность миротворческой миссии в Донбассе должна достигать от 40 до 60 тыс. человек. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий в Донбассе, то, по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тыс. человек. Потому что нужно иметь в виду, что миротворцы должны обеспечивать мир по всей неконтролируемой территории, а не только вдоль границы или вдоль линии разграничения", - сказал он изданию УНН.

Тука считает, что в миссии должны быть представители только нейтральных стран и "никоим образом там не должны присутствовать представители России", а также Армении и Казахстана. По мнению замминистра, "проблем с недостатком желающих [отправить миротворцев на Украину] не будет". "В последнее время очень активную деятельность в этом направлении осуществляют представители такой страны, как Бангладеш", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.