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Далай-лама: РФ должна входить в ЕС, а НАТО следует открыть штаб-квартиру в Москве

Международная панорама
18 сентября, 15:44 UTC+3 РИМ РИМ 18, сентября. /ТАСС

Духовный лидер Тибета также рассказал, что мечтает о союзе африканских государств и азиатских стран, чтобы в итоге получился "мировой союз", что позволило бы отказаться от ядерного оружия

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РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Далай-лама считает, что Россия должна входить в Европейский союз (ЕС), и предлагает НАТО перенести свою штаб-квартиру в Москву. Об этом духовный лидер Тибета заявил в понедельник на конференции в Палермо (о. Сицилия), где находится с визитом.

"С геополитической точки зрения, думаю, что в этом веке ЕС должен включать и Россию, а центральное командование НАТО должно находиться в Москве. Это могло бы послужить примером миру", - приводит его слова агентство ANSA.

Далай-лама рассказал, что мечтает о союзе африканских государств и азиатских стран, чтобы в итоге получился "мировой союз", что позволило бы провести разоружение и отказаться от ядерного оружия. "Это мечта 82-летнего человека, но многие ее разделяют", - сказал Далай-лама, совершающий частную поездку по Италии.

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Далай-лама XIV
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