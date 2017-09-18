Далай-лама: РФ должна входить в ЕС, а НАТО следует открыть штаб-квартиру в Москве

Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%Транспорт 18 сентября, 16:35
Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы ТрампаЭкономика и бизнес 18 сентября, 16:30
Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%Экономика и бизнес 18 сентября, 16:24
Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 годаТранспорт 18 сентября, 16:18
Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019Спорт 18 сентября, 16:14
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400Армия и ОПК 18 сентября, 16:13
Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарствНовости партнеров 18 сентября, 16:12
Ураган "Мария" усилился до второй категорииПроисшествия 18 сентября, 16:07
Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Далай-лама считает, что Россия должна входить в Европейский союз (ЕС), и предлагает НАТО перенести свою штаб-квартиру в Москву. Об этом духовный лидер Тибета заявил в понедельник на конференции в Палермо (о. Сицилия), где находится с визитом.
"С геополитической точки зрения, думаю, что в этом веке ЕС должен включать и Россию, а центральное командование НАТО должно находиться в Москве. Это могло бы послужить примером миру", - приводит его слова агентство ANSA.
Далай-лама рассказал, что мечтает о союзе африканских государств и азиатских стран, чтобы в итоге получился "мировой союз", что позволило бы провести разоружение и отказаться от ядерного оружия. "Это мечта 82-летнего человека, но многие ее разделяют", - сказал Далай-лама, совершающий частную поездку по Италии.